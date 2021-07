SKY – Venezia, colpo in vista del Napoli: arriva Sigurdsson dalla CSKA Mosca

Il Venezia ha chiuso per un nuovo colpo, stavolta di portata internazionale: arriva Sigurdsson dalla CSKA Mosca, che in Champions League in carriera ha segnato contro Roma e Real Madrid. Ecco quanto riferito da ‘Sky Sport’:

“Un nuovo rinforzo per il Venezia (qui le nuove maglie per la prossima stagione), che ha chiuso per l’arrivo di Arnór Sigurdsson, talento offensivo classe 1999 del Cska Mosca. Il calciatore islandese – 14 presenze con la nazionale maggiore – si trasferisce al Venezia in prestito secco. Il Venezia, che seguiva da tempo il ragazzo, ha deciso di accelerare e ha chiuso l’operazione con la società russa, a cui Sigurdsson è legato con un contratto fino al 2023“.