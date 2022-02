SKY – Venezia-Napoli, la probabile formazione azzurra: ritornano titolari Insigne ed Osimhen

Domenica 6 febbraio, il Napoli sfiderà il Venezia allo stadio Pier Luigi Penzo. Occasione importante per la squadra di Luciano Spalletti, che proverà a rosicchiare punti a Milan e Inter, che si sfideranno in questa giornata. L’allenatore azzurro sembra orientato a scegliere un 4-2-3-1. Tra i pali, dovrebbe esserci Alex Meret. Classica linea a 4 difensiva: sugli esterni dovrebbero agire Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Ancora assente Kalidou Koulibaly, Luciano Spalletti confermerà la coppia composta da Amir Rrahmani e Juan Jesus. In mediana, spazio a Stanislav Lobotka e Fabian Ruiz. Unica punta Victor Osimhen. Alle spalle del nigeriano, Luciano Spalletti dovrebbe puntare su Mattia Politano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne. Out Hirving Lozano in nazionale.

La probabile formazione

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com