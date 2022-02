SKY – Venezia-Napoli, probabili formazioni, Osimhen torna titolare

Chi vuole tenere a distanza la zona retrocessione e chi vuole continuare a guardare in direzione del primo posto: Venezia e Napoli si sfidano domenica 6 febbraio alle 15 allo stadio Penzo nella 24^ giornata di Serie A. Prima della sosta, la squadra di Zanetti ha perso in casa dell’Inter, quella di Spalletti invece ha regolato per 4-0 la Salernitana in casa. Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette gare di Serie A contro il Venezia (4V, 3N), sei di queste sfide sono state però giocate tra il 1946 e il 1967. Curiosità: Napoli (384) e Venezia (201) sono rispettivamente le squadre con più e meno conclusioni effettuate in questa Serie A.

La probabile formazione del Venezia

Paolo Zanetti può sorridere: come comunicato dalla società, sette giocatori si sono negativizzati. Da valutare l’inserimento degli arrivi del calciomercato invernale: Nsame sta continuando a svolgere un lavoro specifico. In attacco pronto il trio formato da Aramu, Henry e Nani. Resta qualche piccolo dubbio tra difesa e centrocampo. Ullmann non ha sfigurato contro l’Inter ma nel ruolo di terzino sinistro è favorito Haps. A centrocampo con Ampadu ci saranno Crnigoj e Cuisance. In porta Lezzerini.

VENEZIA (4-3-3) probabile formazione: Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Nani. All.: Zanetti

La probabile formazione del Napoli



Senza Koulibaly e Anguissa, impegnati in Coppa d’Africa, Spalletti ha pochi dubbi tra difesa e centrocampo: davanti a Ospina si continua con quella linea a 4 vista sempre nelle ultime uscite. Di Lorenzo e Mario Rui in fascia con Rrahmani e Juan Jesus al centro. In mediana resta favorito Lobotka accanto a Fabian Ruiz mentre in attacco non ci sarà Lozano, atteso da un lungo stop. Dovrebbe toccare a Politano, Zielinski e Insigne comporre la batteria di trequartisti, con verso la panchina. Resta un punto interrogativo la casella di centravanti: Osimhen è pronto a tornare ma Mertens non vuole perdere il posto. Il nigeriano parte favorito.

NAPOLI (4-2-3-1) probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabiàn Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti

Fonte: Sky Sport