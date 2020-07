SKY – Verona, Juric sempre più verso la permanenza: oggi la decisione finale

Le ore di riflessione di Ivan Juric stanno per terminare. L’allenatore del Verona, dopo aver ricevuto la proposta di rinnovo del contratto (in scadenza a fine stagione) da parte della propria società, si è preso qualche giorno di tempo prima di dare una risposta definitiva, che però sta per arrivare.

A turbare i pensieri dell’allenatore croato non sono soltanto i dubbi sul percorso di crescita del club in vista della prossima stagione, ma anche l’interessamento negli ultimi giorni di club importanti come Fiorentina, Torino, Cagliari e Watford.