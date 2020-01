Sky – Verso l’Inter: dubbio Fabian, ballottaggio Callejon-Lozano

Poco più di 48 ore e il Napoli scenderà in campo nel primo match del 2020 contro l’Inter di Antonio Conte. Ancora alcuni dubbi di formazione per Gattuso, che nell’allenamento di ieri ha provato Gaetano sulla linea mediana del campo. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Fabian Ruiz in questi giorni è stato vittima di un attacco influenzale ed è in dubbio per la sfida ai nerazzurri. Altro dubbio è sull’out destro, dove Lozano potrebbe insidiare Callejon per un posto da titolare. Confermato invece Milik al centro dell’attacco, costringendo Mertens alla terza panchina consecutiva.