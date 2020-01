Sky – Vertonghen è un’opportunità per tutti, per la fascia Koutris più di Rodriguez

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea – e non solo – in onda sulle frequenze di Radio Marte. Queste le sue indiscrezioni sul club azzurro:

“Oltre a Diego Demme e Stanislav Lobotka, due affari davvero vicini alla definizione, non si esclude che il Napoli possa prendere anche un difensore centrale a gennaio. Arriva anche un terzino? Potrebbe, ma c’è qualche dubbio in più. Per quale motivo? L’esterno mancino non rappresenta al momento una priorità, nel senso che molto dipenderà da Faouzi Ghoulam”.

L’esperto di mercato ha poi aggiunto: “Il difensore centrale invece sì, può essere una priorità alla luce di quanto visto anche nelle scorse giornate di campionato. Jan Vertonghen al Napoli? E’ un’opportunità per tutti, perché va via a parametro zero. Attenzione, però, alle sue condizioni fisiche: non sta benissimo. Ricardo Rodriguez per la fascia sinistra? Una possibile chiacchierata può essere stata fatta, ma più facile pensare di andare su qualcuno di prospettiva come Leonardo Koutris dell’Olympiakos”.