SKY – Vidal, braccio di ferro con il Barcellona: Inter alla finestra

E’ braccio di ferro fra Arutro Vidal e il Barcellona. Il centrocampista cileno potrebbe lasciare il club blaugrana, con l’Inter che è in contatto con la dirigenza spagnola per trattare. Come riportato da ABC, il giocatore avrebbe denunciato la società catalana per un presunto mancato pagamento di 2,4 milioni di bonus. L’ex Juve ritiene che gli siano dovuti, ma non li ha mai percepiti. Dunque si è appellato alla Commissione Mista della Liga e all’Associazione dei calciatori spagnoli. “Ad occuparsi di tutto è il mio agente, il mio avvocato. Se mancassero dei soldi non sarebbe una cosa giusta, ora sarà fatta una valutazione di tutti i premi e vediamo se ho percepito quanto mi spettava”, ha spiegato Vidal.

Non si è fatta attendere la riposta del Barcellona riportato dal Mundo Deportivo, nella nota si legge: “Questo è il caso più inedito di tutti. Qualcuno ti paga un debito, e a te sembra che le regole non siano rispettate, aspetti sei mesi senza avvertire educatamente che ci potrebbe essere stato un errore. Per poi richiedere che entro 24 ore ti venga corrisposta una determinata cifra, solo quando i media pubblicano la notizia di un interesse da parte di un’altra squadra”.

Il Barcellona continua con il comunicato: “Gli atti del signor Vidal dimostrano che ha ricevuto pacificamente un pagamento conforme agli accordi, e solo ora, per ragioni a noi ignote e che forse si spiegano con la situazione sopracitata, manifesta questo interesse. In questi sei lunghi mesi Vidal non ha ritenuto di doverci comunicare di essere in disaccordo”.

fonte: gianlucadimarzio.com