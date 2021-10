SKY – Zaniolo vuole esserci contro il Napoli ma lo staff giallorosso resta prudente

Nicolò Zaniolo, costretto ad abbandonare il campo nel corso del primo tempo di Juventus-Roma, non ha riportato alcuna lesione al ginocchio sinistro ma solo un trauma in iperflessione. Il talento giallorosso, nelle ore successive, ha effettuato alcune terapie a Trigoria e vorrebbe tornare in campo già per il big match contro il Napoli di domenica allo Stadio Olimpico. Lo staff medico della Roma, però, resta prudente. Infatti, secondo quanto riferito da Sky Sport, il suo ritorno resta programmato al momento per la gara contro il Milan in programma il 31 ottobre. Zaniolo, così, salterebbe le sfide contro Napoli e Cagliari.