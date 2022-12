SKY, Zerbin prima del match con il Lille: “Il mio obiettivo è migliorare ancora”

Alessio Zerbin, giovane talento del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando del match amichevole contro il Lille: “Dobbiamo cercare di fare sempre meglio, è un anno importante per noi, sia a livello personale che come squadra. Il ritiro in Turchia? Ci è servito. Il mio obiettivo è essere parte di questo gruppo. Era difficile fare subito grandi cose arrivando da un anno in Serie B. Spero di poter migliorare e rendermi utile alla squadra. Gennaio? Sarà un mese importante, dobbiamo pensare partita per partita”.