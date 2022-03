SKY – Zielinski, il centrocampista ha rassicurato il Napoli: domani gli accertamenti

C’è un po’ preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Piotr Zielinski, dal quale però arrivano dei segnali incoraggianti. Per il polacco sembra trattarsi solo di stanchezza, uscendo dal campo ieri si toccava il flessore sinistro, quello che già in passato gli aveva dato un po’ di noie. Già ieri aveva rassicurato un po’ tutti, ma domani al suo rientro a Napoli sarà monitorato e controllato dai medici, così come Anguissa e tutti quelli che rientreranno dalle nazionali. A riferirlo da Castel Volturno è l’inviato di Sky Sport Francesco Modugno.