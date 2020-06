Sneijder: “Gattuso ha conservato la sua mentalità vincente. Il San Paolo è uno stadio pazzesco, con tifosi strepitosi”

Wesley Sneijder, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni de Il Mattino della prossima sfida che vedrà i nerazzurri contro il Napoli, in semifinale di Coppa Italia:

“Coppa Italia? Spero che l’Inter passi il turno e conquisti la Coppa: credo che sia venuto il momento per tornare a vincere. Dopo sette giorni ripartirà anche il campionato? Là c’è ben poco da fare: la Juventus continua ad essere nettamente favorita per il titolo. Ha la squadra più forte e cresce di stagione in stagione. Anche quando pensi che il loro ciclo sia finito, riescono a pescare il giocatore nuovo che fa la differenza e trovano stimoli giusti per continuare a vincere. Cosa penso di Gattuso allenatore? Anche da tecnico ha conservato quella mentalità vincente che aveva in campo.

Gattuso non ha deluso le aspettative ora che è in panchina. Grazie alla sua concentrazione e al suo approccio al lavoro, sono certo che potrà fare la differenza. Chi mi piace del Napoli? Mertens mi piace tantissimo. Lo conoscevo già da prima che arrivasse in Italia e sono sempre stato convinto che potesse fare benissimo a Napoli: guardate i gol, le prestazioni… Difficile vincere al San Paolo? Sarà una partita diversa dal solito. Quell’atmosfera di Napoli me la ricordo bene. È uno stadio pazzesco, con tifosi strepitosi. Matti, in senso buono: che ricordi delle vigilie delle partite, con tanta gente davanti al nostro albergo”.