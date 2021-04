Sole 24 Ore – Dal Pino potrebbe lasciare: 7 club contro il presidente della FIGC, le accuse

La Serie A nella bufera, un vero e proprio atto di sfiducia per una gestione ritenuta quantomeno insufficiente. Secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, il presidente della FIGC Dal Pino sarebbe al centro delle lamentele dei club, oltre per la gestione dell’affare fondi (le società si sono dichiarate contrarie all’ingresso in partita della cordata composta da Cvc, Advent e Fsi) ma anche per quanto riguarda i diritti Tv. Sospetti di malumori anche per quanto riguarda l’apertura degli stadi per Euro 2020 vista come testimonianza del perdurare di una situazione di chiusura degli stadi al pubblico che le società ricorrenti ritengono non più sostenibile. Le 7 società sarebbero Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona.