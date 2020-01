Soncerti: ”Demme? Rino ha trovato un nuovo Gattuso”

“Era una Juve matura per perdere, ma non lo avevamo capito, era anzi sembrata nella classica fase di crescita Sarri”. Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, analizza la vittoria del Napoli sulla Juventus, evidenziando le colpe di Sarri ed esaltando la prova del nuovo acquisto azzurro Diego Demme: “Qualcosa gli è morto dentro, un vuoto grande come la vanità della vecchia attrice, convinta che basti la classe per dare carattere alle battute. Gattuso ha fatto l’opposto, ha dato umiltà al Napoli restituendogli dignità. Ha giocato quasi soltanto sull’avversario, senza inventare niente, ripetendo con cuore una partita duramente studiata. Molti gli eroi di giornata, direi che l’uno in più è Demme, davvero una specie di Gattuso acerbo finito in un ruolo che prima era spazio libero. Una Juve così inesistente riapre qualunque gioco”.