Il dualismo tra David Ospina e Alex Meret è una questione che tiene banco da tempo in casa Napoli. Da Ancelotti a Gattuso finendo con l’attuale tecnico azzurro Spalletti scegliere chi schierare è sempre stato difficile.

In merito si è espresso l’ex portiere del Chievo, originario di Cava de’ Tirreni, Stefano Sorrentino, che a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “Non lo scopriamo oggi Ospina, è stato ad alti livelli per anni. È un portiere affidabile e una persona seria. Ha tutte le caratteristiche per fare bene, per dare il suo apporto. Dualismo con Meret? È un discorso societario, ma deve decidere l’allenatore. Anche Meret non è l’ultimo arrivato, non a caso è il terzo portiere della Nazionale. Sarà arduo per Spalletti scegliere quando li avrà entrambi“.