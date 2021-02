Sorrentino: “Meret è stato eccezionale contro la Juve, ora deve sfruttare questa chance”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi l’ex portiere Stefano Sorrentino. Ecco le sue parole:

“Meret ha dimostrato di essere un portiere giovane ma molto forte, è stato bravo a farsi trovare pronto appena gli hanno comunicato che Ospina era infortunato. Deve fare esperienza e crescere ma ha dimostrato di essere un grande professionista, che si allena a grandi ritmi. Contro la Juventus è stato eccezionale, Alex è giovane, e sa che si trova in una piazza importante come Napoli, se non è ancora esploso qualche attenuante la merita per alcuni suoi errori. Ho letto che Ospina dovrà star fuori per qualche settimana. Quale migliore occasione per Alex Meret per dimostrare il suo valore., questa occasione potrebbe anche far cambiare le gerarchie nella testa di Gattuso”.