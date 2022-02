Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 riguardo il pareggio tra Napoli e Barcellona in Europa League: “Quello del Camp Nou è un risultato storico per il Napoli. Va bene analizzare tutto ciò che è successo, ma quel che conta è il risultato finale che regala al Napoli uno storico pareggio in Spagno. Al ritorno sarà una partita diversa e ancora più da gustarsi. Non me la perderei mai e ci sarò anche io”..