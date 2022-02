Soviero: “Se arrivano offerte giuste, il Napoli vende tutti”

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, ex portiere di Salernitana e Venezia: “Il Napoli non deve fare programmi perché poi rimane delusa. Ora ha un filotto di partite dove poter prendere punti. Ha una rosa competitiva e completa, l’ho sempre detto. Bisogna mantenerla fino alla fine, non serve piangersi addosso. Alcuni hanno dimostrato di potersi meritare questa maglia, se continua così può arrivare la sorpresa”.

Sulle bandiere nel calcio

“Un calciatore che va a scadenza e la società non gli rinnova il contratto, è libero. Non bisogna avere l’amaro in bocca e chiamarlo ‘mercenario’: i matrimoni si fanno in due, poi uno trova la sua strada se non trova l’accordo. Per esempio Insigne ha una fede profonda per il Napoli, non credo sia una questione economica”.

Sulla possibilità che Koulibaly possa diventare una bandiera

“Io penso che se arrivano l’offerte giuste il Napoli venda tutti. La gente fa presto a chiamare ‘mercenario’ i calciatori. Mertens vuole restare per esempio, la società dovrebbe fargli un contratto non che si riduce all’ultimo momento a proporglielo. Lui è un idolo per i tifosi del Napoli, forse anche più di Insigne. Ma se Lorenzo è lì dove si trova è perché ha fatto dei sacrifici, a qualcuno brucia che sia ricco”.

