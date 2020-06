Spadafora propone: “Calcio in chiaro nelle residenze per anziani”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato riguardo la questione delle partite in chiaro a Calcio e Finanza. Ecco quanto evidenziato da IamNaples: “Sono d’accordo con le partite in chirao, l’idea è quella di offrire in chiaro la visione delle partite nelle residenze per anziani, come Spagna. Stiamo parlando in questi giorni con moltibroadcaster e proporrò questa opzione, che immagino possa essere accolta con favore. Bisogna vedere come rendere il tutto possibile sul piano tecnico, ma credo sia un segnale positivo per le generazioni anziane, colpite dall’emergenza COVID”.