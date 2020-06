Spadafora: “Mancano poco più di 8000 richieste da 600 euro da evadere per ASD e SSD”

Nel corso del suo intervento su Facebook in cui ha confermato la possibilità sempre più concreta di poter trasmettere in chiaro alcune partite di Serie A, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato anche della prossima riforma dello sport, dei bonus a fondo perduto erogati e delle possibili riaperture di Asd e Ssd: “Oggi sono arrivati quasi tutti i bonus, l’ultima parte che ancora mancava. Sui 131 mila che avevano fatto domanda, sono stati pagati oltre 120 mila bonus per marzo, aprile e maggio. Sono arrivati tardi, ma sono arrivati. Mancano poco meno di 8mila domande da evadere, ovvero quelle che sono in attesa di invio di documentazione mancante. Sono arrivate altre 20.185 richieste di bonus che la volta scorsa non erano state fatte, se in regola in tempi rapidissimi anche questi riceveranno il bonus. Ora è tutto molto più rapido perché abbiamo già sperimentato la piattaforma. Così si supererà le 150 mila domande accolte”.

La riforma dello sport?

“Ora stiamo lavorando per la riforma dello sport e dei contratti dei lavoratori sportivi. Prima dell’estate la vedremo realizzata”.

I contributi per Asd e Ssd?

“Da stamattina è partita la piattaforma sul sito del Ministero per le ASD e le SSD. Sono state completate 1450 domande in poche ore. Questa prima fase è aperta per società che gestiscono impianti pubblici o privati, poi apriremo a tutti. Questi sono soldi a fondo perduto, mi preme ricordarlo”.