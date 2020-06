Spadafora, niente 25 Giugno per la ripresa del calcetto: “Non sappiamo quando ci sarà ripartenza”

Ai microfoni di Fanpage.it ha rilasciato le seguenti dichiarazioni il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ecco le sue parole:

“Questi sport non riprenderanno neanche il 25 giugno con certezza, il Ministro Speranza ha ritenuto che non si potesse venire meno alle due regole che valgono per tutti i cittadini, ovvero il distanziamento sociale e la mascherina. Gli sport di contatto non consentono di rispettare queste due regole. Oggi per andare in un supermercato, o per viaggiare in treno, noi chiediamo agli italiani di mantenere il distanziamento sociale e di portare la mascherina. Non possiamo consentire che soltanto per fare attività sportiva di base queste misure di sicurezza vengano evitate. Quindi non sappiamo ancora quando ci sarà il via libera agli sport di contatto”.