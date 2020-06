Spadafora: “Quarantena ridotta? Ok dal CTS, ma serve una nuova norma. Difficile prima del 20…”

Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, è intervenuto nella trasmissione “Porta a Porta” in onda questa sera. In un’anticipazione della puntata condotta da Bruno Vespa il ministro ha spiegato che il nodo della quarantena di squadra in caso di giocatore positivo non è ancora risolto, ma ci si sta lavorando. Dovrebbe servire una nuova norma: “Visto che la situazione sanitaria e’ migliorata – spiega – la Figc ha proposto modifiche al proprio protocollo”.

“E proprio questa sera – continua Spadafora – il Comitato tecnico scientifico si è detto d’accordo da un punto di vista scientifico, ma bisogna cambiare la norma sui 14 giorni di quarantena che e’ contenuta in un decreto legge. Quindi, o si fa un emendamento al dl oppure in un prossimo decreto legge dobbiamo cambiare. Ovviamente in entrambi i casi non ci sono i tempi per essere efficaci dal 20″.