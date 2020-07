Spagna, continua l’emergenza Covid. Non si giocherà una partita di Segunda Division

Non si giocherà la partita di Segunda Division spagnola fra Deportivo e Fuenlabrada. Sono risultati positivi al coronavirus sei giocatori di questi ultimi. Un giocatore aveva già mostrato sintomi che lasciavano supporre al contagio e dopo i test effettuati alla rosa, sei elementi sono risultati positivi. Considerando l’importanza della partita, col Deportivo chiamato a vincere per sperare di salvarsi e il Fuenlabrada in corsa per un posto ai playoff, si era pensato di sospendere in toto l’ultima giornata di campionato. La Federazione ha optato per far giocare regolarmente tutte le partite, ad eccezione ovviamente della sfida del “Riazor”.