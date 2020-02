Nel testacoda della venticinquesima giornata di campionato la Juventus vince a Ferrara per 2 a 1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Ramsey. Il portoghese va a segno per l’undicesima gara consecutiva in campionato ed eguaglia il record di Quagliarella e Batistuta. Non basta la decima rete in campionato di Petagna per la Spal.

Oltre al gol su rigore buona prova dell’attaccante di proprietà Napoli, che fa a spallate per novanta minuti con i difensori bianconeri.