Spalletti a DAZN: “Abbiamo mantenuto un grandissimo equilibrio. Espulsione? Mi devasta”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo il pari con la Roma: “Voglio chiarire. All’arbitro ho detto che e’ un paio di episodi sono andati insieme ed ho aggiunto “comunque bravo”. Sono stato fermo e zitto tutta la partita. Non ho mai detto niente, non ho mai protestato. Spero che capisca e faccia chiarezza su quello che ha interpretato. Tutte e due le squadre hanno giocato una buonissima gara. Entrambe le formazioni hanno provato a vincere, mantenendo un grandissimo equilibrio e non scoprendo mai il fianco. Anguissa sa fare tutto, e’ un atleta forte, sa attaccare, sa difendere, sa attaccare anche nello stretto. Deve essere piu’ lucido nelle conclusioni. Meno ci si mette mano e meglio e’, altrimenti si rischia di fare danni. Non era facile giocare questa partita, dopo che avevano ritrovato il pubblico dell’Olimpico. La mano alzata? Erano rivolti a me i fischi, ho detto: “Sono io”. Ho ricordi bellissimi dell’Olimpico. La nostra panchina e’ stata sempre seduta, li ho tenuti buonissimi. A volte i miei ragazzi hanno bisogno di piccoli consigli. Errori di comunicazione con gli arbitri? Massa ha arbitrato benissimo una partita difficilissima. Poi e’ chiaro che un episodio va bene a noi e uno a loro. Ai miei ragazzi ho detto di essere corretti. Io sono andato a salutarlo per ultimo. Siamo stati sempre composti. Una volta ha parlato Insigne “.