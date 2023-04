Spalletti a Dazn: “Festa solo rimandata, la mia vittoria è la gioia dei tifosi”

Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Napoli-Salernitana. Ecco le sue parole:

“Chiaro che ai ragazzi dispiace molto non aver dato questa gioia al pubblico meraviglioso come quello di stasera. Queste partite però sono quelle più difficili e faticose a livello mentale. Se poi affronti una squadra stimolata e ben allenata, diventa un po’ più difficile Un po’ di ingenuità sul gol preso.

Anche se, per caso, dovessimo vincere, per me diventa più tranquillità e piacere a veder gioire la gente che per me stesso. Noi rappresentiamo il loro sogno ed è giusto che loro lo ricevano attraverso noi. Siamo quelli che materializzano il sogno dei tifosi. Avremmo voluto fare questo gol in più per donarlo a loro. Ma dal mio punto di vista si dilaziona il godimento, perchè in questo situazione di classifica tutto sommato non ci sto scomodo. Rimandiamo i festeggiamenti perchè sono convinto che quei due punti li faremo. Questa situazione farà piacere a chiunque ama questo sport.

I compimenti li giro sempre ai ragazzi, perchè sono loro che hanno fatto tutto quello che gli veniva chiesto. Sono diventati un gruppo di amici. Una squadra che è sempre pronta a fare quel qualcosa in più per il compagno. In questo modo si diventa più forti perchè ci si comporta come un collettivo.

Il secondo tempo abbiamo insistito troppo con la palla tra i piedi. In questo momento non siamo così brillanti da poterlo fare. Quella qualità e quella lucidità ora non ce l’abbiamo”.