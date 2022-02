Spalletti a DAZN: “Gara decisiva per lo scudetto? Riceverò il massimo dai miei calciatori”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida con la Lazio: “Gara decisiva per lo scudetto? Riceveroò il massimo dai miei calciatori, sicuramente daranno il massimo. Negli ultimi 2 giorni diventa difficile cogliere sensazioni a volo, però il modo di ragionare dei miei ragazzi, fin da quando ho cominciato la stagione, rispecchia la serietà del loro atteggiamento. Politano può dare molto come soluzione offensiva alla squadra. Tenteremo di vincere la partita. Quando è stato in condizione l’abbiamo utilizzato. E’ uno dei tanti titolari. Aspetto una Lazio migliorata, che gioca un buon calcio con Sarri. Sia per la Lazio che per il Napoli questa partita vale moltissimo. Entrambe le formazioni proveranno a portare i tre punti a casa”.