Spalletti a DAZN: “Insigne? Discorsi interni tra noi e situazioni da gestire”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida con la Salernitana: “Mertens gioca piu’ palla sui piedi, ma sa attaccare anche la profondita’ come fa Osimhen. Insigne in panchina? Discorsi interni tra noi e situazioni da gestire. Non si tratta di essere piu’ forti con Insigne e Osimhen, ma abbiamo caratteristiche differenti. La Salernitana? Saranno allo stesso livello nostro. Entrambe le formazioni hanno bisogno di fare punti. Nessuno si accontentera’ della prestazione. Ognuno fara’ delle prove e questo discorso servirà per fare la partita”.