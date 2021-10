Spalletti a DAZN: “Insigne? Era a rischio infortunio. Il rosso a Koulibally è al limite”

uciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sulla Salernitana: “Insigne ha un affaticamento muscolare, che rischia di farsi male. Con 15-20 minuti si rischia poco. Con 30 minuti invece si rischia di piu’. Se la squadra aveva bisogno di maggiore qualita’, allora il discorso sarebbe potuto cambiare. Siccome il gioco e’ diventato piu’ duro, ho preferito evitare rischi, non voglio che si faccia male. Insigne alla vigilia durante la rifinitura era ancora affaticato, poi Lorenzo nel risveglio muscolare mi ha detto che sentiva lo stesso dolore muscolare impastato. Insigne mi ha detto che se ci fosse stato bisogno sarebbe stato pronto. Non c’è nessun caso, di nessun genere. Nel primo tempo abbiamo fatto la scelta di far giocare Mertens. Abbiamo deciso di tenere palla a terra. Poi e’ entrato Petagna per dare una mano in fase difensiva e offensiva. La Salernitana ha fatto una partita fisica. Lo avevo detto prima del match che sarebbe stata una partita in equilibrio. Poi i miei calciatori hanno tirato fuori qualcosa in piu’ e bisogna fargli i complimenti. Sono orgoglioso di essere stato accettato in un gruppo fantastico. I ragazzi andavano sostenuti dal punto di vista caratteriale. Quando si alza l’asticella si reagisce bene. Si vuole il bene del pubblico. Alla vigilia del match c’erano migliaia di tifosi a sostenerci. Con chi parlavo a fine partita? Con mio figlio Samuele, che e’ venuto in auto da Milano, ha un fisico importante. Non ha mai giocato a calcio, ma a basket, e’ bello grosso mio figlio. Il rosso a Koulibaly? Decisione al limite, Fabbri ha deciso cosi’, dobbiamo sopperire alla mancanza di Koulibaly. Coppa d’Africa? Vedremo, intanto la squadra si e’ vestita in maniera corretta da Napoli. La maglia azzurra va riempita bene, i ragazzi sono stati perfetti. Serve l’episodio per vedere che anche quelli che hanno giocato meno sono titolari che portano a casa punti importanti”.