Spalletti a DAZN: “Inter? Gara importante. Koulibaly porta tanta roba”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro l’Inter: “Sensazioni? Stesse sensazioni provate durante la settimana dopo aver vinto contro il Venezia, in questa gara ci trovo il mio passato, il mio presente. Il futuro dipende da come usi il tuo presente. E’ una partita importante, per arrivarci abbiamo speso molto tempo. Formazione per dare continuità? Nel mezzo abbiamo equilibrio, evidenziato nelle ultime gare, difficile nel giro di due giorni rimetterci mano ma Anguissa ci completa, ci dà quelle qualità e caratteristiche che diffciilmente troviamo nella squadra. Ci puntiamo molto. Koulibaly? Porta tanta roba, quando è tornato ero in cucina con lo chef e lui mi ha detto: ‘non è un miraggio, è lui davvero’! Koulibaly ha forza di saggezza, di personalità visiva, oltre che poi si è guadagnato il rispetto di tutti per come gioca a calcio”.