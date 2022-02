Spalletti a DAZN: “Questo successo ci dà consapevolezza. Osimhen? Dobbiamo migliorare nel servirlo”

Luciano Spalletti ha rilasciato queste dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria del suo Napoli contro il Venezia: “Questa vittoria ci da’ consapevolezza in termini di maturita’. Abbiamo la possibilita’ di giocare per vincere contro qualsiasi avversario. Abbiamo portato a casa un risultato importante, giocando un discreto calcio. Osimhen ha le caratteristiche giuste per far gol. Siamo noi che dobbiamo migliorare per servirlo nel migliore dei modi e sfruttare le sue qualita’. Nel primo tempo abbiamo giocato poco su di lui, puntando sui piedi, gli spazi erano pochi. Se prima di palleggiare, andiamo sulle palle lunghe lui sa sfruttare gli spazi. Anguissa e Lobotka? Abbiamo fatto giocare poco anche Demme, se avete soluzioni in mente ditecele perche’ a volte ci addormentiamo. Lobotka ha avuto una grande crescita. Anguissa nello stretto fa piu’ fatica. Meglio avere piu’ soluzioni. Napoli-Inter? Abbiamo da recuperare ancora dei calciatori. Avere la possibilita’ di fare 3-4 cambi di qualita’, con le 5 sostituzioni a mezz’ora dalla fine, si possono fare valutazioni diverse, anche al di la’ delle scelte iniziali. Koulibaly e Anguissa possono essere recuperati. Koulibaly ha una presenza importante nello spogliatoio e negli allenamenti. Vorrei far fare qualche allenamento in piu’ ad Ounas, va seguito cosa farà Lozano. Il ritorno dopo 22 anni a Venezia? L’ho trovato simile a come l’avevo lasciato, e suggestivo. Zamparini? Si avvertiva subito con chi avevi a che fare, era un talent scout dei presidenti. Con lui si sono messi in mostra calciatori e allenatori, faceva tutto con entusiasmo, aveva un animo buono, aiutava tutti quelli che ne avevano bisogno”.