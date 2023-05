Spalletti a DAZN: “Rinnovo? Vedremo a fine campionato, su De Laurentiis dico che…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: “Provo gioia perché è la conferma che la miglior qualità è donare agli altri felicità, quando vedi amore così, felicità così forte, diventa soddisfazione ad aver contribuito un pezzettino per avere questa atmosfera qui. Quando si parla di gruppo è la disponibilità di tutti, hanno giocato con passione, cuore in mano, si viene da un paio di giorni dove non si è praticamente dormito, vedere come hanno lottato anche stasera è sintomo di mentalità e forza di gruppo. Spero di dar spazio a tutti da qui alla fine del campionato per dargli la soddisfazione che meritano, ma tutti hanno contribuito perché venisse fuori un eccezionale risultato. Cornetto addosso? Ne arrivano da tutte le parti, qualcuno lo devi prendere e lo devi attaccare! Ora non si può neanche dire più niente, le situazioni in campo le sviluppano da soli i calciatori, il programma ce l’hanno inserito nel loro computer personale. Fatta anche oggi una buona partita contro un avversario tostissimo, che sa stare bene in campo. Primo tempo un pochettino meno perché non siamo riusciti a prendere in mano la partita, secondo tempo molto bello. Modifiche al futuro Napoli? Bisogna studiare sempre, siamo morti se si ferma la curiosità per la conoscenza, c’è sempre un altro modo migliore per poter fare le cose. La squadra gioca la partita in maniera totale, accetta uno contro uno, gioca a campo aperto, sono i messaggi che danno le squadre che hanno forza carattere, mentalità, poi si può anche aspettare e fare una partita di ripartenza, dipende da che calcio vuoi far, quello che ti dà soddisfazione con le caratteristiche dei calciatori. E’ veramente tantissima roba quello che abbiamo portato a casa. Incontro con ADL? Non ci sono problemi, avevano questa opzione, l’hanno esercitata, li ringrazio di avermi avvertito che l’avevano esercitata e poi ci sarà tempo, ci sono diverse partite prima della fine del campionato. I giornalisti mi chiedevano delle cose che non spetta loro chiedere”.