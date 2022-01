Spalletti a DAZN: “Zielinski e Osimhen hanno caratteristiche che difficilmente trovi in altri calciatori”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN prima della sfida col Bologna.: “Zielinski e Osimhen? Mi fa piacere, quasi sempre, la mia rosa a disposizione. E’ dalla qualita’ di tutta la rosa che si puo’ venire fuori come squadra forte. Zielinski e Osimhen hanno caratteristiche che difficilmente trovi in altri calciatori. Averli con noi da’ serenita’ a tutta la squadra. Mihajlovic tifa per noi per lo scudetto? E’ facile avere un rapporto con Sinisa perche’ dice quello che pensa. Se ha evidenziato questa stima verso la citta’ di Napoli e i calciatori significa che e’ una persona intelligente, di calcio ne capisce e se ha evidenziato alcuni aspetti e’ perche’ ci crede, Napoli merita la simpatia di tutti. E’ un complimento ai calciatori che ricambiamo, perche’ con lui il Bologna ha fatto piu’ punti nella sua storia”.