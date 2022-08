Spalletti a KKN: “Meret? Ha fatto due buoni interventi. Su Kvaratskhelia dico che…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha commentato la vittoria col Girona a Radio Kiss Kiss Napoli: “Nella gestione del possesso palla non siamo stati puliti, potevamo esserlo di piu’. Abbiamo comunque creato diverse occasioni. Abbiamo sbagliato alcuni movimenti abbastanza facili. Quando si pressa forte diventa difficile. Li’ dobbiamo ragionare di piu’. Quando siamo lunghi, non possiamo essere seguiti da centrocampisti e difensori. Dobbiamo concedergli un po’ di campo, come hanno fatto loro. Non mi piace prendere gol. E’ importante stare attenti dietro per poi costruire bene l’azione. Nelle partite precedenti abbiamo preso gol per colpa nostra, stavolta sono stati bravi loro. Kvaratskhelia? Riesce ad uscire da situazioni difficili, lo sapevamo. Bisogna lavorare sulla squadra corta e unita sempre in vista del 15 agosto, senza concedere palle sulla via di mezzo, aumentando un po’ il fiato. Siamo arrivati fino al 65°-67° con una formazione, dobbiamo arrivare al 90° anche se le 5 sostituzioni aiutano. La migliore difesa insieme al Milan l’anno scorso? La sicurezza della difesa e’ la base per poter prendere lo slancio per diventare forte. Meret ha fatto due buoni interventi, due buone uscite. L’altra volta ho letto qualche commento su di lui, stavolta non gli si puo’ dire niente. Per il portiere avremo due ruoli, Meret e’ uno, poi vedremo cosa offre il mercato”.