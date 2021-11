Spalletti a Sky: “Domani Anguissa gioca, il Legia è forte”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il Legia Varsavia: “Siamo contati per quelli che sono le necessità della partita. Mentre prima avevamo il 25% di sostituzione, adesso ne abbiamo il 50% con questa nuova regola dei cambi. E domani il 100%, perché siamo giusti per poter fare la partita che vogliamo. E’ una partita difficile, perché troveremo uno stadio pieno e una squadra che vuole qualificarsi come noi. Le difficoltà ci sono tutte, ma ci sono anche tutte le possibilità e le forze per giocarci la partita a viso aperto.

Legia in crisi? Io non guardo i risultati ma le partite, per cui il Legia nell’ultima gara che ha perso in casa 2-0 ha fatto una partita eccezionale. Gara fatta di corse, di tattica, di sostituzioni dei ruoli, dove si vede che hanno un allenatore bravo e una squadra forte.

Scelte a centrocampo? Ci sono molto su cui poter puntare, però Anguissa gioca titolare”.