Spalletti a Sky: “I ragazzi hanno reagito di carattere e personalità. Elmas fa bene dappertutto”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto a Sky al termine della vittoria contro il Leicester: “Il Napoli ha carattere e anima? Oggi mi ha dato soddisfazione, quando prendi due gol come li abbiamo presi, con qualche difficoltà numerica che abbiamo in rosa, abbiamo avuto una reazione nel secondo tempo. Abbiamo preso due gol su situazioni nelle quali si può avere maggiore convinzione, loro sono stati bravi perché sono forti. Ci voleva la reazione di squadra di carattere e personalità, ed i ragazzi l’hanno avuta da giocatori che hanno anima e carattere. Stasera nelle difficoltà hanno vinto la partita, quindi grandi complimenti.

Partita importante visto il periodo? Certamente, nel calcio in questa categoria contro un avversario così e con le pressioni di dover esprimere sempre una certa classifica, da questa vittoria si prenderà ancora maggiore forza per dimostrare le proprie qualità in futuro.

Giocare così spesso ogni tre giorni è impossibile, Politano oggi dopo pranzo si è sentito male e non era in condizione. Negli ultimi venti minuti l’avrei potuto mettere, non l’ho potuto fare: meno male che Manolas ha stretto i denti e ha dato un contributo. Avevo sostituti che dovevano recuperare condizione dopo covid ed infortuni. Così è veramente dura giocare, quindi ancora di più complimenti ai miei ragazzi.

Elmas? Eljif è una persona splendida, si sa adattare a qualsiasi ruolo. Tappabuchi? Sa far bene dappertutto, riesce a tirare fuori sempre la roba giusta. A fine primo tempo era dispiaciuto per qualcosa che gli era successo e non ne era contento, gli ho detto che se avesse segnato mi sarei sdraiato per terra. Mi sono trattenuto fino all’ultimo (ride, ndr). Lo puoi spostare a sinistra, a destra, dove ti pare: riesce a tirare sempre fuori qualcosa. Non sa qual è il suo ruolo? Lo aiutiamo a fare confusione, è il calciatore che finora ha giocato 29 partite tra club e nazionale. Ha giocato ancora più di Di Lorenzo, che le ha giocate tutte con noi.

II Legia sbaglia il rigore ed avremmo vinto il girone? Non so quanto conti la fortuna, ma io sono fortunatissimo e gli altri al massimo fanno pari“.