Spalletti a SKY: “L’abbiamo raddrizzata bene. Quello che voi chiamate turnover ha funzionato bene”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Legia Varsavia: “L’abbiamo raddrizzata bene. Quello che voi chiamate turnover ha funzionato. Nell’intervallo ho visto i ragazzi molto concentrati a recuperarla. C’è stata una svolta. Anche nel primo tempo abbiamo giocato bene. E’ stata presa qualche ripartenza. Ci e’ andata bene con la traversa, ma anche noi ne abbiamo colpita una. Sono entrati tutti in campo molto vogliosi. E’ un gruppo fantastico. Battere un rigore come ha fatto Mertens non era facile. Vedere Ounas che riesce a fare quello che per lui e’ normale e’ un messaggio importante. Politano e’ entrato bene. E’ stato intelligente. Ho visto una squadra matura, da bosco e da riviera, che sa stare ovunque. Avrei voluto far riposare un po’ Rrahmani e Juan Jesus ma non era semplice. Le tossine sono facili da smaltire quando si mette in campo tutto l’impegno possibile. Gia’ prima della partenza, avevo visto un bel clima tra i ragazzi”.