Spalletti a SKY: “Meglio nella ripresa. Rui Vitoria? Non mi è venuto a salutare ad inizio gara”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con lo Spartak Mosca”Abbiamo giocato di piu’ la palla nel secondo tempo. A Milano nella fase centrale della partita abbiamo fatto scelte timide. Contro lo Spartak la palla l’abbiamo giocata. L’intenzione e’ stata corretta. Abbiamo sbagliato dei passaggi. Il gol preso subito ci ha creato qualche difficolta’. Nel secondo tempo l’abbiamo gestita bene, ma e’ mancata la zampata. Le occasioni ci sono state. Ho fatto giocare una squadra molto offensiva. Abbiamo preso gol subito, ci sono state difficolta’ per concludere. Rui Vitoria? Non gli ho dato la mano, perche’ non mi e’ venuto a salutare all’inizio. Si saluta all’inizio della gara, non alla fine perche’ hai vinto. Mi stavo allacciando le scarpe? Eravamo distanti 10 metri. Si saluta all’inizio”.