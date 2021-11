Spalletti: “Anguissa sostituibile, in EL abbiamo perso perché…”

Le parole di Spalletti a Dazn nel prepartita:

“Questo mito di Maradona lo sentiamo molto vicino, i calciatori spesso parlano di lui e attraverso la sua qualità non riusciamo a essere un pochetto migliori. Lo smarrimento totale che si è sentito quando è venuto a mancare dá idea della sua grandezza. Anguissa si può sostituire come tutti, in EL abbiamo perso perché lo abbiamo meritato e non per le assenze. In campionato questi momenti li subiranno tutti e vanno affrontati in maniera corretta. Sarri è un allenatore vero e la Lazio è forte, aggressiva e corta, giocherà in maniera continuativa e dobbiamo essere bravi”