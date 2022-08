Spalletti: Il pubblico? Ha risposto in maniera straordinaria.Su Raspadori e Simeone dico che…”

Ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti a Radio Kiss Kiss Napoli dopo la vittoria del suo Napoli in amichevole per 3-0 contro la Juve Stabia: “Il pubblico napoletano ha risposto in maniera straordinaria e ciò evidenzia quanta passione e amore i tifosi azzurri hanno per questi colori. Dobbiamo ripagarli dell’amore che ci trasferiscono. Prima di tutto voglio evidenziare che la Juve Stabia è una squadra che ha dimostrato di stare bene in campo, facendo una bellissima figura nonostante siano due categorie sotto a noi. Qualche dubbio che avevamo riguardo giocatori fuori condizione, si è evidenziato in questa amichevole ma alla fine posso dire che hanno giocato tutti bene. Raspadori ha mostrato le sue qualità e la sua grande rapidità nel girarsi su se stesso sulla trequarti. Anche Simeone ha giocato bene, specie dal punto di vista fisico. Adesso abbiamo dei dati che possono servirci nello specifico. Allenarsi insieme e giocare insieme permette ai ragazzi di migliorare dal punto di vista tattico e di entrare in sintonia, spesso, ad esempio, abbiamo dovuto rincorrere indietro la Juve Stabia ed è sintomo che bisogna migliorare ancora l’intesa. La Fiorentina? E’ un brutto cliente, si è rinforzata molto e sta bene in campo, ma noi abbiamo voglia di fare bene e dare sempre il massimo”.