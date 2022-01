Spalletti in conferenza: “Abbiamo il dovere di lottare per la città che rappresentiamo”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la vittoria contro il Bologna 0-2:

“Per lunghi tratti della partita abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, abbiamo capito che bisogna comandare le gare, siamo una squadra da possesso palla, non da contrasti. La dobbiamo gestire bene, organizzare la qualità di gioco per andare a fare gol, si fanno i complimenti ai calciatori. È vero che hanno avuto un paio di situazioni per far gol ma anche noi abbiamo avuto le palle-gol per chiuderla. Abbiamo avuto la forza di attaccare costantemente, poi nella parte finale abbiamo fatica ad uscire, ci siamo abbassati troppo. Non lo dobbiamo fare, non siamo una squadra da contrasti fisici, da palloni vaganti nell’area di rigore. Osimhen? Ha fatto vedere le sue qualità, è scivolato troppe volte, il campo era insidioso. Diventa fondamentale avergli fatto prendere confidenza con la partita vera, anche avere Fabian fa la differenza. Per ambire ad entrare nelle prime quattro ci vogliono calciatori forti per carattere, qualità, spessore fisico e mentale, da reggere l’urto. Il Napoli deve giocare le partite senza punti di vista sulla classifica, abbiamo l’ambizione di lottare per la quarta posizione e poi di disputare bene ogni partita che ci passa davanti. Guardando Atalanta-Inter, si capisce che bisogna avere qualità, forza, fisicità, mettono tutto nella scatola che rappresenta la partita. Siamo stati bravi ad evitare le palle inattive, guardiamo in casa nostra, abbiamo vinto e pensiamo alla prossima partita. Nelle nostre difficoltà c’è il minutaggio nostro che incide e anche il Bologna che organizza forcing finale, noi ci perdiamo nell’uomo contro uomo, bisogna giocare nel pulito. Gol del 2-0? È stata una bella azione, quello è il nostro marchio di squadra”