Spalletti in conferenza: “Anguissa non ce la fa per lunedì. Abbiamo sofferto, sono felice dei miei”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-1 contro il Barcellona:

“Il calcio sfugge alle previsioni della vigilia, sono felice dei calciatori che ho, porto avanti delle indicazioni per evitare gli stessi errori. Queste partite sono figate pazzesche sempre, tutti m’invidiano, cerco di godermi in maniera parecchia. Ci sono dei momenti dove emotivamente vengo portato ad avere un ghigno diverso perché la squadra non fa tutto ciò che vorrei. 1-1 è un grande risultato, il Barcellona compra giocatori a 35, 20 milioni, anche a dicembre l’ha fatto. Osimhen per me ha fatto bene come tutti, poi certe cose le possiamo fare meglio. È una crescita costante, anche involontaria giocando queste partite, ci prendi delle notizie per forza. Per lunghi tratti abbiamo fatto bene, potevamo mantenere quell’atteggiamento lì, abbiamo sofferto, lottato bene in quel finale di partita. Dentro un atteggiamento non positivissimo, ci si va a trovare altre caratteristiche. Anguissa ha un problemino muscolare, non ce la fa per lunedì, Zielinski sta bene, Fabian si è aperto un po’ la testa ma è una situazione che si risolve”.