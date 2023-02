Spalletti in conferenza: “Col Sassuolo una cosa mai vista in 25 anni. Prova di forza imperiosa dopo il rosso…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Empoli per 0-2:

L’atteggiamento è stato completamente diverso dalla trasferta dello scorso anno qui ad Empoli

“Oggi i ragazzi hanno fatto un lavoro importante, dopo l’espulsione potevi subire il contraccolpo contro una squadra che corre per 100 minuti. Hanno rimontato due gol a Lazio e Spezia, diventa difficile con loro andarli a deformare anche per una squadra tecnica come la loro. Lottano come forsennati e ci poteva essere un calo dopo il rosso, invece hanno continuato a pressare senza concedere niente. È veramente una dimostrazione di forza imperiosa, Elmas ha fatto un lavoro splendido, oggi non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra”:

Sui troppi interventi duri subiti dai suoi calciatori

Quando il livello è come quello di Kvara, diventa difficile per l’avversario non fare fallo e qualche volta usano questo metodo per fermarlo. È normale per uno forte come lui. Arbitraggi? La qualit dei nostri arbitri è di primo livello, non a caso nelle finali europee spesso ci sono i nostri arbitri”.

Sui numeri incredibili di questa squadra: cosa è cambiato dallo scorso anno?

“È una squadra migliorata in tutto. Lo scorso anno aveva da trovare l’equilibrio, questa compattezza che si vede in questo momento. C’è un immagine nella partita che forse vi è sfuggita. Contro il Sassuolo noi perdiamo palla su un angolo, ed in 25 anni non avevo mai visto gol una cosa del genere, vedere dieci assatanati riportarsi dietro la linea difensiva per non prendere gol. Ho rivisto un mio collaboratore qui ad Empoli che mi ha fatto notare quell’episodio, qui sono tutti pronti a buttarsi oltre il recinto per il compagno”.

Oggi c’è stata una dimostrazione atletica importante. Che futuro avete?

“La squadra fa vedere di essere mentalmente molto concentrata. Loro anche se sono più giovani di me hanno esperienze vissute e sanno di avere un’occasione importantissima. Lo devono fare per la nostra gente e ce la metteranno tutta fino in fondo”.

Altra gara in trasferta senza prendere gol…

“Non è solo la linea difensiva che è fortissima. Abbiamo visto che roba è Kim, che passi avanti ha fatto Rrahmani così come gli altri. È un discorso che riguarda tutta la squadra, di come vanno addosso agli avversari. È quella roba lì che fa la differenza per la fase difensiva”.

Nelle ultime trasferte il Napoli sembra giocare sempre in casa…

“Il problema suo è che lei lo percepisce solo allo stadio questo calore, noi lo percepiamo già la sera prima quando siamo in albergo. C’è da fare una riflessione su questo: è giusto chiudere un settore di uno stadio e poi vedere mischiati negli altri settori quelli che non possono andare nel settore ospiti? Oggi c’erano penso cinquemila napoletani, oggi erano mischiati tutti e non è successo nulla. C’è stato un bel clima”: