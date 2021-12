Spalletti in conferenza: “Difficile accettare questa sconfitta. Sostituzione di Mertens è una mia scelta”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo la sconfitta con lo Spezia per 0-1:

Infortuni e sfortuna bastano a giustificare questa sconfitta? “È un momento particolare, noi abbiamo solo la possibilità di giocare a calcio e tenere la palla a terra, soprattutto ora che mancano diversi giocatori fisici. Siamo stati in campo abbastanza bene, poi quando è stato il momento di fare l’ultima scelta in tranquillità non ci è riuscito. Col passare dei minuti ci siamo innervositi e si è commesso qualche errore tecnico che la nostra squadra non deve commettere. È questo momento qui, che le cose per un dettaglio o episodio non ti vanno mai a buon fine. Diventa difficile accettarla questa sconfitta, ma non abbiamo altra strada che riorganizzarci e ripartire”.

La sostituzione di Mertens? “È una scelta mia, mi sembrava che la squadra fosse in equilibrio e servisse solo un pochino di fisicità in area di rigore e quindi ho fatto questa sostituzione”.

Cosa pensa dopo questo girone di andata? “Mi fa la differenza non una partita vinta o persa, ma l’atteggiamento che ci mette la squadra. Nelle ultime gare abbiamo evidenziato che ci è mancata prestanza fisica ed un pochino di forza nel chiudere la palla giocata per terra”.

Sono arrivati i complimenti a fine gara di De Laurentiis. Il sostegno del presidente è stato ben accolto… “Chiaro, i calciatori erano tutti con la testa giù. Sentire le parole del presidente ti trasmettono quell’inizio di reazione che bisogna trasportare sul campo”.