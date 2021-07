Spalletti in conferenza: “Ho chiamato Insigne, voglio che sia al mio fianco”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha sostenuto questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione. Il tecnico si è soffermato sul rinnovo di Lorenzo Insigne:

Quanto è centrale Insigne nel progetto?

“Secondo me parlare prima con lui che con voi, però siccome è stata fatta la domanda ed io ne parlo bene va bene. Ho parlato con lui telefonicamente, gli ho fatto i complimenti per un gol in Nazionale e gli ho detto che mi farebbe piacere fare questo percorso con lui accanto, poi ci sono altre situazioni che analizzeremo al suo ritorno. Faccio i complimenti a lui e Di Lorenzo per questo Europeo spettacolare, ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica e faccio i complimenti a Di Lorenzo, un giocatore completo che fa tutto in maniera di grande qualità e faccio i complimenti a tutta la Nazionale ed a Mancini per la squadra che ha allestito. La nazionale sembra una squadra e non una selezione di allenatori. E’ stato bravo a giocare soprattutto nella fase offensiva del campo e risolvere i problemi anche con la Spagna”.