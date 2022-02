Spalletti in conferenza: “Reazione importante, che anima questi giocatori! Serve cazzimma”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’1-2 alla Lazio:

“Eravamo entrati con le intenzioni giuste anche nel primo tempo per giocare la partita. Non funziona andare lì a fare i rinunciatari. Il problema è che abbiamo sbagliato troppe palle facili a inizio partita e la Lazio, che è cresciuta molto rispetto all’andata, se recupera palla verticalizza e può fare male. I giocatori tengono tanto all’affetto dei tifosi, li conosco bene, in maniera profonda, hanno un’anima. La reazione all’eurogol di Pedro è stata importante, hanno sfiorato anche prima di farlo il 2-1 dopo aver fatto una buonissima partita. Questa squadra ha ancora altre risorse, a volte si va con un filo di gas, però poi vuol vincere lo stesso, non riesce a capire che in questi momenti qui si vive solo con il presente. Abbiamo giocato una partita sicuramente superiore rispetto a Cagliari al di là di qualche palla persa e di qualche piedino un po’ molle, i valori e la forza della squadra sono stati importanti. Ho fiducia in questa squadra perché ha qualità, ci deve mettere sopra un po’ di cazzimma. Nel primo tempo si può andare più forte, invece a volte siamo sotto livello, stavamo affrontando un periodo di difficoltà per le fatiche che hanno attraversato. È sintomo di avere carattere restare aggrappati, poi si ha risorse, su calcio d’angolo si può fare gol di testa, poi si ha la possibilità di gestire un po’ d’allenamenti, quando si subisce degli infortuni non è facile, anche la Coppa d’Africa ci ha creato un po’ di situazioni, prima o poi finiranno. Quando si sbaglia quei palloni facili come è capitato nel primo tempo, rimani un po’ sorpreso, invece nel secondo tempo hanno fatto meglio. Abbiamo fatto fatica in questo periodo, ci sono dei calciatori che avevano bisogno di recuperare, sono state troppe le partite, le situazioni in cui richiedere l’extra di fatica, di corsa, presenza, forse troppe per una condizione ottimale. Fa la differenza tutto ciò, nel secondo tempo hanno avuto questa reazione, l’anima forte di provarsela a giocare, dopo aver preso gol sono quelli i tre minuti e ci sono riusciti, se lo sono guadagnato e meritato”.