Nel prepartita di Napoli-Roma è intervenuto Luciano Spalletti si microfoni di Dazn:

“Mourinho? Non ho mai visto vincere un campionato a gennaio a nessuno, prendo il complimento per la squadra, ma anche un comunicatore come lui può sbagliare, perché a gennaio non ha mai vinto nessuno. Abbiamo l’imposizione di fare un passo per volta e di portare dentro le partite tutte le nostre qualità, quello che ci ha permesso di essere primi in classifica, sperando di arrivare fino in fondo”