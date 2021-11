Spalletti a DAZN: “Vittoria più bella. Per la prima volta ci è sembrato di giocare in casa”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Lazio: “La vittoria più bella di questo Napoli, soprattutto perché viene da due o tre risultati particolari e da prestazioni sottotono. La vittoria contro una grande come la Lazio ha un valore ancora maggiore. Mertens? Lui ha una grande finalizzazione, ma non va esaltato solo lui. La prestazione è stata indelebile, anche Mario Rui, Lobotka e Zielinski hanno fatto una gran partita, bisogna andare a cercare con il lanternino uno che ha giocato sottotono. Oggi sono stati bravi a ritagliarsi spazi sulle vie di mezzo dove avevano difficoltà, siamo stati impeccabili sulle scelte da fare e la Lazio ha fatto fatica. Potevano esaltarsi in caso di situazioni diverse come capitato nelle ultime occasioni, invece stasera tanta roba. Credere allo scudetto? In carriera mia ho trovato spesso dove i calciatori entrano in campo e vogliano che finisca prima possibile per vedere il risultato, invece oggi i calciatori volevano restare in campo e godersi la partita, dobbiamo giocare dal primo al novantesimo godendoci la partita, non bisogna aver paura di quello che può succedere. Quando fai le cose in modo corretto poi non c’è timore, si scende in campo e si gioca. Questa sera per la prima volta ci è sembrato di giocare in casa, tutte e due insieme può essere un fardello di roba importante. Qui a Napoli hanno bisogno di eroi da esaltare, loro non lesitano complimenti e la nostra vittoria è dare felicità a queste persone che ci vogliono bene. Una statua per me? Voglio stare un altro po’ in panchina (ride), facciamo che resto un altro po’ in panchina”.