Spalletti: “San Siro tra gli stadi più belli di Italia. Fonseca? La Roma lo lasci lavorare”

Luciano Spalletti, ex tecnico di Roma e Inter, ha rialsciato una lunga intervista ai microfoni della Lega Serie A:

“Il calcio è il cuore del mondo e batte allo stesso modo ovunque e chi lo ama non gioca mai in trasferta, gioca sempre in casa. Questa installazione è nata dalle passioni che ho avuto nella vita. Ci sono più cose dentro. Il calcio con cui ho consumato chilometri e chilometri di strada acchiappando tutte le sensazioni più belle. C’è la campagna e la natura perché la mia famiglia ha sempre vissuto in campagna. Ho avuto la fortuna di lavorare all’Inter, a Milano ho potuto vivere le emozioni dentro quello stadio che è la Scala del Calcio che forse è uno degli stadi più belli d’Italia. Pensando che il calcio spesso si trova nei sogni dei bambini e i sogni vengono dal cielo, quindi le scale per simboleggiare il fatto che bisogna andare verso l’alto per incontrare questi sogni. Sono le maglie dei calciatori che ho avuto il piacere di allenare o come avversari molto stimati che ho incontrato. Di solito un allenatore non chiede le maglie ai giocatori, io lo facevo fare spesso al mio magazziniere. Questo è un luogo che mi piace vivere perché mi ricorda tutte le notti insonni per dare soddisfazioni a quei tifosi che ogni giorno vivono per questo pallone. La mia filosofia di calcio offensivo ritrovata in Paulo Fonseca? Per me è sempre stato un obiettivo fare calcio offensivo, un calcio in cui si segna gol, si va all’attacco e si sfida l’avversario. Fonseca ha portato questo calcio volto all’attacco, lui vuole fare calcio offensivo e ha ben chiaro il disegno che vuole portare avanti. E’ stato bravo anche ad adattarsi al nostro campionato e qualcosa l’ha modificata. Se lo fanno lavorare farà godere al pubblico di Roma del calcio godibile sotto tutti gli aspetti”