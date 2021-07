Questa sera Spalletti ha tenuto la prima conferenza stampa (CLICCA QUI ) di Dimaro. Il tecnico si è soffermato anche su Koulibaly: “Koulibaly è un giocatore che tutti vorrebbero avere. Se fosse per me, rimarebbe a Napoli. E’ difficile trovare il sostituto di Koulibaly. E’ considerato da tutti i compagni di squadra, parla tanto in campo. Gli si fanno i complimenti per la professionalità e anche quando non dice niente tutti rispettano la sua presenza per tutto quello che ha fatto”.