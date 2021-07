Spalletti su Osimhen: “Sara un nostro punto di forza. E’ un calciatore completo”

Questa sera Spalletti ha tenuto la prima conferenza stampa (CLICCA QUI ) di Dimaro. Il tecnico si è soffermato anche su Osimhen:

“Può essere l’anno di Osimhen? Per noi sarà sicuramente sarà un punto di forza. E’ un calciatore completo sotto tutti i punti di vista. Non sa solo far gol, ma si batte tanto per i compagni di squadra e quello un’evidenza importante per il resto del gruppo. Chiaramente, Osimhen deve migliorare e si cerca di lavorare su questi punti migliorabili. Ogni cosa che gli chiediamo la fa con la massima disponibilità”